Schoof over uitlevering: duidelijk dat niemand aan recht ontsnapt

DEN HAAG (ANP) - Volgens premier Dick Schoof toont de uitlevering van de zoon van de bekende crimineel Ridouan Taghi dat criminelen in het buitenland niet ontkomen aan bestraffing. "Het is goed dat duidelijk is dat uiteindelijk niemand aan het recht ontsnapt", zegt de premier vanuit Parijs in het NOS Journaal op NPO Radio 1. "En dat we de samenwerking met de Verenigde Arabische Emiraten op zo'n goed niveau hebben dat die uitlevering plaats heeft gevonden."

Ridouan Taghi, de leider van een grote criminele organisatie, werd zelf in 2019 opgepakt in Dubai en snel op het vliegtuig naar Nederland gezet. "Bij topcriminelen is het echt belangrijk dat die uitleveringen slagen en dat ze dus niet ontsnappen aan ons rechtssysteem", aldus Schoof.