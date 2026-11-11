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Skilegende Vonn ondergaat negende operatie aan linkerbeen

Sport
door anp
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NEW YORK (ANP/RTR) - Skilegende Lindsey Vonn heeft voor de negende keer een operatie aan haar linkerbeen ondergaan. Hoewel de operatie al enige tijd gepland stond, werd de Amerikaanse onlangs wel opgenomen in de selectie voor het seizoen in de wereldbeker.
"Deze dag stond al een tijdje in mijn agenda en nu is het eindelijk zover", zei Vonn in een video op Instagram, die opgenomen was voor de operatie. "Dit wordt mijn negende operatie en ik bid dat het de laatste is. Tijdens de ingreep kunnen er nog dingen veranderen, dus we moeten afwachten hoe het verloopt."
Vonn (42) wil nog niet denken over het beëindigen van haar carrière. "Die deur wil ik niet sluiten. Ik denk dat ik 100 procent in orde moet zijn en ik wil eerst weer de berg op voordat ik daar een oordeel over kan vellen."
Vonn scheurde in februari haar kruisband. Ze besloot toch deel te nemen aan de Olympische Spelen in Italië. De winnares van 84 wereldbekerwedstrijden kwam bij de Spelen ten val en liep een gecompliceerde beenbreuk op.
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