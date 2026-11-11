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Duitsland verbiedt gebruik Chinese drones, ook voor trainingen

Samenleving
door anp
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BERLIJN (ANP/AFP) - De Duitse krijgsmacht verbiedt het gebruik van Chinese drones op militaire locaties en vervangt deze door Europese modellen, maakt het ministerie van Defensie bekend na berichtgeving van Der Spiegel. Het geldt ook voor trainingsdoeleinden.
De Duitse krijgsmacht maakte volgens het ministerie gebruik van "goedkope, kant-en-klare drones" bij trainingen, die zonder te veel papierwerk gekocht konden worden. Daar komt nu een eind aan.
Het land is bezorgd dat de drones gegevens over militaire oefeningen, oefenterreinen of wapensystemen zouden kunnen doorsturen naar Chinese inlichtingendiensten. "Bestaande systemen zullen worden vervangen door producten van eigen bodem, of, waar van toepassing, uit Europese bronnen", aldus het ministerie.
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