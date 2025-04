Skjelmose dacht dat hij voor plaats twee reed in Gold Race

VILT (ANP) - Tadej Pogacar reed alleen voorop in de Amstel Gold Race. Dus dacht Mattias Skjelmose: "Dan rijd je voor plek twee", vertelde hij tijdens de persconferentie. Daar zat de 24-jarige Deense wielrenner van Lidl-Trek als winnaar van de Limburgse heuvelklassieker. "Ik kan het nog niet geloven."

Skjelmose was in achtervolging gegaan op Pogacar, die eerst achter Julian Alaphilippe was aangesprongen, maar de Fransman al snel achterliet. "Ik had toen al mee gewild, maar Ben Healy blokte me. Dat was balen."

Pas toen hij hulp kreeg van de Belg Remco Evenepoel groeide het geloof dat de Sloveense wereldkampioen nog bij te halen was. "Dat was vooral de verdienste van Remco. Ik denk dat hij 80 procent van het werk heeft gedaan. Eenmaal met zijn drieën voorop was mijn enige doel niet gelost te worden op de Cauberg. Ik was al superblij dat ik in deze positie reed. Ik gaf mezelf niet veel kans. Derde worden had ik al een mooie prestatie gevonden."