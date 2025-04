Tennisser Rune verslaat Alcaraz in finale Barcelona

BARCELONA (ANP) - De Deense tennisser Holger Rune heeft ten koste van Carlos Alcaraz het toernooi van Barcelona gewonnen. De nummer 13 van de wereld versloeg de als eerste geplaatste Spanjaard in twee sets: 7-6 (6) 6-2.

Rune (21) leverde in de eerste set op 2-2 zijn opslag in, maar brak daarna meteen weer terug. In de tiebreak werkte hij een 1-3-achterstand weg, voordat hij op 7-6 met zijn vierde mini-break toesloeg. In de tweede set won de Deen vanaf 2-2 vier games op rij om de partij te beslissen.

Voor Rune is het de vijfde titel uit zijn carrière en de eerste sinds april 2023. Alcaraz, de winnaar in Barcelona in 2022 en 2023, begon vorige week zijn gravelseizoen met de titel op het toernooi van Monte Carlo.