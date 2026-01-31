ECONOMIE
Skupski en Harrison winnen dubbelspel op Australian Open

Sport
door anp
zaterdag, 31 januari 2026 om 9:08
anp310126069 1
MELBOURNE (ANP) - Neal Skupski en Christian Harrison hebben het dubbelspel op de Australian Open gewonnen. De Brit en de Amerikaan versloegen de Australiërs Jason Kubler en Marc Polmans in de finale: 7-6 (4) 6-4.
Skupski en Harrison waren als zesde geplaatst. Ze speelden twee weken geleden voor het eerst samen op een toernooi in Adelaide.
Elise Mertens en Zhang Shuai hebben het vrouwendubbelspel op de Australian Open gewonnen. De als vierde geplaatste combinatie was in de eindstrijd te sterk voor Anna Danilina en Aleksandra Krunic uit Kazachstan en Servië: 7-6 (4) 6-4.
Mertens en Shuai vierden hun eerste gezamenlijke zege op een grandslamtoernooi. De Belgische won voor de zesde keer een titel op een grand slam, Shuai voor de derde keer.
