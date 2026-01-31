Ook nooit gebruikte aanklacht tegen Epstein vrijgegeven

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse autoriteiten beschikten in 2007 al over gedetailleerde informatie over de beschuldigingen tegen de rijke zedendeliquent Jeffrey Epstein. In een vrijgegeven conceptaanklacht uit die periode staan details over strafbare feiten waar hij toen niet voor is vervolgd omdat hij een omstreden deal kon sluiten met aanklagers, schrijven media als The New York Times en ABC News.

Het gaat om informatie over zedendelicten tegen meer dan tien minderjarige meisjes over een periode van meerdere jaren. Er wordt in de aanklacht gesproken over een samenzwering om vrouwen van "onder de achttien jaar" naar zijn huis in Palm Beach te lokken voor "onzedelijk gedrag". Epstein zou in 2004 een slachtoffer hebben gewaarschuwd dat haar "slechte dingen" konden overkomen als ze naar buiten zou treden.

In het document staat hoe Epstein te werk ging bij het misbruik. Hij liet minderjarige meisjes naar zijn huis komen en bracht ze naar zijn slaapkamer. Vaak kwamen er twee meisjes tegelijk. Slachtoffers betaalde hij naderhand enkele honderden dollars en ze kregen soms ook het verzoek om andere minderjarigen te ronselen. Een van de meisjes zou in 2001 op 14-jarige leeftijd voor het eerst zijn misbruikt en later opnieuw toen ze 15 en 16 was.

De conceptaanklacht van federale aanklagers is nooit gebruikt, maar onderstreept wel hoeveel de autoriteiten destijds al wisten over Epstein. Die kreeg na de deal uit 2008 een celstraf van ongeveer dertien maanden voor het ronselen van een minderjarige voor prostitutie. Hij mocht in die periode ook vaak de gevangenis uit om te werken. De zakenman, die banden had met veel invloedrijke figuren, overleed in 2019 nadat hij opnieuw was opgepakt. Hij pleegde volgens de autoriteiten zelfmoord.