Slotetappe Tour de France doet mogelijk Montmartre aan

PARIJS (ANP) - De slotrit van de Tour de France krijgt komende zomer volgens de krant Le Parisien een ander karakter. Waar de etappe normaal gesproken een saai verloop kent met een aanloop, vervolgens rondjes over de Champs-Élysées en eindigend in een massasprint, zou organisator ASO een verrassing in petto hebben met enkele doorkomsten op Montmartre.

Die helling maakte ook deel uit van het parcours van de olympische wegrace afgelopen zomer. Het is de bedoeling dat de kasseiklim naar de Sacré-Coeur drie keer wordt aangedaan waarna de renners alsnog richting Champs-Élysées gaan voor een aantal ronden. Volgens Le Parisien zijn de onderhandelingen met het stadsbestuur van Parijs vrijwel afgerond.