Gebouw Oekraïense staatszender beschadigd door Russische aanval

KYIV (ANP/RTR) - Bij de grote Russische raket- en droneaanval op Kyiv in de nacht van zaterdag op zondag is ook het gebouw van de Oekraïense staatszender geraakt. Het gaat om kantoren in de Oekraïense hoofdstad waar uitzendingen in buitenlandse talen worden gemaakt, melden Oekraïense media.

"Een Russische aanval met ballistische raketten op Kyiv heeft aanzienlijke vernielingen aangericht aan gebouwen waarin de redactiekantoren van de Oekraïense State Foreign Broadcasting Enterprise zijn gehuisvest", meldde het televisiekanaal Freedom, dat in het Russisch uitzendt.

De luchtverdedigingstroepen van de stad hebben geprobeerd de aanval af te slaan, zeggen het militaire bestuur en burgemeester Vitali Klitsjko van de Oekraïense hoofdstad. Bij de aanval zijn, naast het gebouw van de televisie, nog andere doelen getroffen, en zijn zeker twee mensen gedood.