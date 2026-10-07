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Sloveense wielrenner Roglič wint EK-tijdrit in eigen land

Sport
door anp
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ŠENČUR (ANP) - De Sloveense wielrenner Primož Roglič is in eigen land voor het eerst Europees kampioen tijdrijden geworden. De 36-jarige routinier was in Šenčur op het parcours van 22,1 kilometer sneller dan de Fransen Bruno Armirail en Maxime Decomble. De Nederlander Sjoerd Bax eindigde op de 23e plaats.
Roglič was al de snelste bij de tussenpunten en had aan de finish zeven seconden voorsprong op Armirail en 28 seconden op Decomble.
De 30-jarige Bax was de enige Nederlandse deelnemer, nadat Axel van der Tuuk zich vanwege ziekte had afgemeld. Daan Hoole, de nummer 9 van het recente wereldkampioenschap in Montreal, ontbrak in Slovenië. Remco Evenepoel, Filippo Ganna en Paul Seixas, de top 3 van de WK-tijdrit, stonden evenmin aan de start.
Bij de vrouwen veroverde Demi Vollering eerder woensdag zilver, achter de Zwitserse Marlen Reusser.
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