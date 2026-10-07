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Aandelenbeurs Amsterdam daags na record omlaag

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een verlies geëindigd, daags nadat de AEX-index op recordhoogte was gesloten. Bij beleggers namen zorgen over stijgende energieprijzen en de aanhoudend hoge inflatie toe. Ook elders in Europa sloten de beurzen daardoor in de min.
De AEX-index verloor 0,9 procent tot 1117,75 punten. De MidKap ging 2,2 procent omlaag tot een stand van 1052,62 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 1,4 procent.
De verliezen op de aandelenbeurzen vallen samen met stijgende rentes op obligaties, wat betekent dat de waarde van die schuldpapieren daalt. Beleggers willen een hogere vergoeding voor het geld dat ze uitlenen. Dat doen ze onder andere omdat ze het effect van inflatie vrezen en zien dat overheden er niet in slagen hun uitgaven te beteugelen. Tegelijkertijd is er meer vraag naar financiering bij grote techbedrijven, wat de rentes stuwt.
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