ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Sluitingsceremonie Winterspelen in Verona van start

Sport
door anp
zondag, 22 februari 2026 om 21:25
anp220226150 1
VERONA (ANP) - De sluitingsceremonie van de 25e editie van de Winterspelen in Milaan in Cortina d'Ampezzo is om 20.30 uur begonnen. Het slotfeest is in de historische Arena di Verona, een Romeins amfitheater dat plaats biedt aan 20.000 toeschouwers.
Van de 38 Nederlandse sporters die aan de Spelen meededen, wonen er 26 de ceremonie bij. Naast de twee vlaggendragers Xandra Velzeboer en Jorrit Bergsma zijn dat Kimberley Bos, Melissa Peperkamp, Romy van Vreden, Michel Tsiba, Daria Danilova, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma, Zoë Deltrap, Jens van 't Wout, Melle van 't Wout, Teun Boer, Friso Emons, Itzhak de Laat, Tijmen Snel, Joy Beune, Stijn van de Bunt, Sebas Diniz, Jenning de Boo, Kjeld Nuis, Femke Kok, Antoinette Rijpma-de Jong, Marijke Groenewoud, Merel Conijn en Bente Kerkhoff.
Voor Nederland waren het met tien gouden medailles en de derde plaats in het medailleklassement de succesvolste Winterspelen ooit. Aan het einde van de zondag geeft Milaan de organisatie van de Winterspelen over aan de Franse Alpen. IJsstadion Thialf in Heerenveen is in beeld als mogelijke locatie voor het langebaanschaatsen tijdens de Winterspelen van 2030. Frankrijk beschikt zelf niet over een geschikt ijsstadion.
De Nederlandse sporters stappen maandag even voor 11.00 uur op het vliegtuig en komen naar verwachting rond 12.45 uur aan op Schiphol. De medaillewinnaars worden dinsdag ontvangen bij koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia op Paleis Noordeinde in Den Haag.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-543559624

Kabinet komt met extra boete op ziek zijn, snijdt fors in uitkering langdurig zieken

179377721_m

Goed nieuws: Trump dreigt EU uit Amerikaanse wapenmarkt te zetten

106572685-15581065-image-a-12_1771712252070

Bom onder Royals: 'Charles wist sinds 2019 van Andrews wangedrag'

anp220226006 1

Trump zegt ziekenhuisschip naar Groenland te sturen

141_141_3_515540_0_nl_pb_bleekwater_1000_ml_1000ml

Zo slecht (en onnodig) is bleekwater

47529061_m

Barentsburg als bruggenhoofd: waarom Svalbard nu strategischer is dan Groenland voor NAVO en Rusland

Loading