Sluitingsceremonie Winterspelen in Verona van start

VERONA (ANP) - De sluitingsceremonie van de 25e editie van de Winterspelen in Milaan in Cortina d'Ampezzo is om 20.30 uur begonnen. Het slotfeest is in de historische Arena di Verona, een Romeins amfitheater dat plaats biedt aan 20.000 toeschouwers.

Van de 38 Nederlandse sporters die aan de Spelen meededen, wonen er 26 de ceremonie bij. Naast de twee vlaggendragers Xandra Velzeboer en Jorrit Bergsma zijn dat Kimberley Bos, Melissa Peperkamp, Romy van Vreden, Michel Tsiba, Daria Danilova, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma, Zoë Deltrap, Jens van 't Wout, Melle van 't Wout, Teun Boer, Friso Emons, Itzhak de Laat, Tijmen Snel, Joy Beune, Stijn van de Bunt, Sebas Diniz, Jenning de Boo, Kjeld Nuis, Femke Kok, Antoinette Rijpma-de Jong, Marijke Groenewoud, Merel Conijn en Bente Kerkhoff.

Voor Nederland waren het met tien gouden medailles en de derde plaats in het medailleklassement de succesvolste Winterspelen ooit. Aan het einde van de zondag geeft Milaan de organisatie van de Winterspelen over aan de Franse Alpen. IJsstadion Thialf in Heerenveen is in beeld als mogelijke locatie voor het langebaanschaatsen tijdens de Winterspelen van 2030. Frankrijk beschikt zelf niet over een geschikt ijsstadion.

De Nederlandse sporters stappen maandag even voor 11.00 uur op het vliegtuig en komen naar verwachting rond 12.45 uur aan op Schiphol. De medaillewinnaars worden dinsdag ontvangen bij koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia op Paleis Noordeinde in Den Haag.