Velzeboer en Bergsma dragen vlag bij slotceremonie amfitheater in

VERONA (ANP) - Shorttrackster Xandra Velzeboer en langebaanschaatser Jorrit Bergsma hebben bij de sluitingsceremonie van de 25e Winterspelen de Nederlandse vlag binnengedragen in de historische Arena di Verona, waar normaal gesproken theater en opera worden opgevoerd. De Olympische Spelen begonnen zestien dagen eerder met de openingsceremonie in stadion San Siro in Milaan.

Velzeboer won op de Spelen de 500 en 1000 meter en Bergsma was de beste op de massastart en pakte brons op de 10 kilometer. Zij kregen zaterdag van chef de mission Carl Verheijen te horen dat ze de vlag mochten dragen. 24 van de 38 andere sporters van TeamNL zijn ook aanwezig bij de slotceremonie, die tot 23.00 uur duurt.

Met tien gouden medailles en twintig medailles totaal waren het voor Nederland de succesvolste Winterspelen ooit. Jens van 't Wout, vlaggendrager bij de openingsceremonie in Milaan, blonk uit met drie gouden en een bronzen medaille.