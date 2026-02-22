ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Velzeboer en Bergsma dragen vlag bij slotceremonie amfitheater in

Sport
door anp
zondag, 22 februari 2026 om 21:26
anp220226151 1
VERONA (ANP) - Shorttrackster Xandra Velzeboer en langebaanschaatser Jorrit Bergsma hebben bij de sluitingsceremonie van de 25e Winterspelen de Nederlandse vlag binnengedragen in de historische Arena di Verona, waar normaal gesproken theater en opera worden opgevoerd. De Olympische Spelen begonnen zestien dagen eerder met de openingsceremonie in stadion San Siro in Milaan.
Velzeboer won op de Spelen de 500 en 1000 meter en Bergsma was de beste op de massastart en pakte brons op de 10 kilometer. Zij kregen zaterdag van chef de mission Carl Verheijen te horen dat ze de vlag mochten dragen. 24 van de 38 andere sporters van TeamNL zijn ook aanwezig bij de slotceremonie, die tot 23.00 uur duurt.
Met tien gouden medailles en twintig medailles totaal waren het voor Nederland de succesvolste Winterspelen ooit. Jens van 't Wout, vlaggendrager bij de openingsceremonie in Milaan, blonk uit met drie gouden en een bronzen medaille.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-543559624

Kabinet komt met extra boete op ziek zijn, snijdt fors in uitkering langdurig zieken

179377721_m

Goed nieuws: Trump dreigt EU uit Amerikaanse wapenmarkt te zetten

106572685-15581065-image-a-12_1771712252070

Bom onder Royals: 'Charles wist sinds 2019 van Andrews wangedrag'

anp220226006 1

Trump zegt ziekenhuisschip naar Groenland te sturen

141_141_3_515540_0_nl_pb_bleekwater_1000_ml_1000ml

Zo slecht (en onnodig) is bleekwater

47529061_m

Barentsburg als bruggenhoofd: waarom Svalbard nu strategischer is dan Groenland voor NAVO en Rusland

Loading