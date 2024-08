Klaver mist na rommelige start olympische finale 400 meter

SAINT-DENIS (ANP) - Het is Lieke Klaver niet gelukt de finale te bereiken van de 400 meter op de Olympische Spelen van Parijs. De 25-jarige Noord-Hollandse, een van de boegbeelden in de Nederlandse atletiek, eindigde in haar heat van de halve finales als vierde in een voor haar doen matige tijd van 50,44 seconden.

De eerste twee uit de drie heats plaatsten zich direct voor de finale, voor twee atleten telde de tijd om een plek in de eindstrijd te verdienen. Klaver zat daar met haar 50,44 niet bij.

De start van haar race verliep onrustig. Klaver bleef zitten in het startblok toen het schot klonk. Een waarschuwing (gele kaart) volgde omdat zij zich niet aan de regels hield bij de startprocedure. Ze mocht de wedstrijd wel vervolgen. Het was een onverwachte aftocht, want met haar persoonlijk record van 49,58 behoorde Klaver vooraf tot de kandidaten voor een finaleplek.