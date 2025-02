Spaanse oud-wielrenner Freire weer opgedoken na 'vermissing'

TORRELAVEGA (ANP/BELGA) - Oud-wielrenner Oscar Freire is weer opgedoken en maakt het goed, zo melden Spaanse media. De 48-jarige drievoudig wereldkampioen werd eerder op woensdag als vermist opgegeven. Volgens de Spaanse omroep RTVE zou hij vrijwillig zijn vertrokken na een ruzie binnen de familie.

Freire was twee dagen spoorloos, nadat hij maandag zijn huis had verlaten. De familie van de Spanjaard schakelde daarna de politie in de noordelijke gemeente Torrelavega in.

Freire was tussen 1998 en 2012 actief als wielrenner en reed tussen 2003 en 2011 voor Rabobank. De sprinter won onder meer drie keer Milaan-San Remo en werd wereldkampioen in 1999, 2001 en 2004.