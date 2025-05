Spanjaard Ayuso wint eerste bergrit in Giro d'Italia

TAGLIACOZZO (ANP) - Juan Ayuso heeft de zevende etappe in de Giro d'Italia gewonnen. De Spanjaard van UAE Team Emirates was in de eerste etappe met finish bergop de beste voor zijn Mexicaanse ploeggenoot Isaac del Toro en de Colombiaan Egan Bernal.

Primoz Roglic nam de leiderstrui over van de Deen Mads Pedersen. De Sloveen, die als vierde finishte, verloor 4 seconden op Ayuso. Hij heeft in het klassement 4 seconden voorsprong op de Spanjaard. Del Toro volgt op 9 seconden.

Zaterdag volgt de etappe van Giulianova naar Castelraimondo met opnieuw de nodige beklimmingen, maar een relatief vlakke finish.