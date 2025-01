Spanjaard Romo boekt in derde rit Tour Down Under eerste profzege

URAIDLA (ANP) - De Spaanse wielrenner Javier Romo heeft de derde etappe in de Tour Down Under, de Australische openingskoers van het wielerseizoen, op zijn naam geschreven. De 26-jarige Spanjaard van Movistar kwam na een late aanval solo over de finish in de heuvelachtige etappe en boekte zijn eerste profzege.

De rit ging van Norwood naar Uraidla over 147,5 kilometer met daarin twee keer Knotts Hill. Bovenop de tweede beklimming van 2,6 kilometer plaatste Romo zijn aanval en reed weg. Klassementsleider Sam Welsford, die de eerste twee etappes had gewonnen in een sprint, verloor op de klim veel tijd, waardoor de Spanjaard ook de leiding in het klassement overneemt. Daarin heeft hij 8 seconden voorsprong op de Ecuadoraan Jhonatan Narváez, die als tweede eindigde.

De Tour Down Under duurt tot en met zondag. Vrijdag staat opnieuw een heuvelachtige etappe op het programma.