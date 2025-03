Spelbepaler Steins haakt af bij handballers voor duel met Faeröer

TORSHAVN (ANP) - Luc Steins ontbreekt woensdag bij het Nederlands handbalteam in de wedstrijd uit de EK-kwalificatiereeks tegen de Faeröer. De spelbepaler van Oranje heeft een lichte spierblessure, meldt de handbalbond. Niko Blaauw vervangt hem in het duel in Torshavn, dat om 20.00 uur begint. Steins is er naar verwachting zondag bij de return in Almere weer bij.

De ploeg van bondscoach Staffan Olsson is enigszins gehavend afgereisd naar de noordelijk gelegen eilanden. Kay Smits doet niet mee uit voorzorg na een medische controle. Alec Smit en Lars Kooij zijn nog niet hersteld van eerder opgelopen blessures.

De handbalmannen wonnen in de EK-kwalificatie al van Oekraïne (40-39) en speelden gelijk tegen Kosovo (33-33). De ploeg leidt in de poule, waarvan de twee beste landen zich plaatsen voor het EK van 2026, dat wordt gehouden in Denemarken, Zweden en Noorwegen.