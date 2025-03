Spoedberaad 'bezorgd' Red Bull na matige start Formule 1-seizoen

SHANGHAI (ANP) - Max Verstappens Formule 1-team Red Bull houdt deze week een spoedbijeenkomst om de teleurstellende start van het seizoen te bespreken. De positie van tweede rijder Liam Lawson komt dan zeker ter sprake. Hij heeft na twee slechte grands prix nog geen punt binnengehaald voor het team, dat twee jaar geleden nog bijna alle races won in één seizoen.

"Deze week is er op het hoofdkwartier in Milton Keynes een bijeenkomst om te bespreken hoe en wanneer we de kloof kunnen dichten", zei topadviseur Helmut Marko bij het Duitse Sky na de Grote Prijs van China, waarin Verstappen ondanks worstelingen met de bandenslijtage als vierde eindigde en nieuwkomer Lawson na de diskwalificatie van drie coureurs voor hem als twaalfde werd geklasseerd. "Tot het zover is gaat het erom zoveel mogelijk punten te scoren. We maken ons zorgen, maar geven geenszins op."