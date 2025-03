Bruins noemt afloop instorten toren Valkenburg 'klein wonder'

DEN HAAG (ANP) - Minister Eppo Bruins (Cultuur) noemt het een "klein wonder" dat er geen slachtoffers zijn gevallen bij het instorten van de Wilhelminatoren in Valkenburg. "Dat het op zondagochtend is gebeurd en er niemand was. Dat had ook anders kunnen gaan", zei de NSC-minister maandag voor het begin van de ministerraad.

De historische uitkijktoren op de Heunsberg, een 30 meter hoog rijksmonument, stortte vorige week zondag in. De oorzaak wordt nog onderzocht.

"Het is belangrijk dat we voor onze rijksmonumenten zorgen", zei Bruins. Volgens hem gebeurt dat doorgaans goed in Nederland, al kan het natuurlijk zo zijn dat er aan een gebouw iets mankeert.

De minister maakt zich zorgen dat er niet voor de langere termijn geld geregeld wordt voor grote monumenten. Hij zegde de Tweede Kamer eerder toe dat hij hiernaar gaat kijken en verwacht dat hij hier voor de zomer meer over kan zeggen. "Maar dat staat los van Valkenburg." Volgens Bruins is er voor kleine monumenten wel een regeling.