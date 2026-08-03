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Sporters voor Spelen naar voorbereidingskamp in Mission Viejo

Sport
door anp
maandag, 03 augustus 2026 om 10:07
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ARNHEM (ANP) - De Nederlandse sporters kunnen in aanloop naar de Olympische en Paralympische Spelen van Los Angeles in 2028 naar een zogeheten pre-camp in Mission Viejo, in de staat Californië. Dat meldt sportkoepel NOC*NSF in een persbericht.
De sporters kunnen hier acclimatiseren en trainen voordat ze inchecken in het olympisch of het paralympisch dorp of een andere accommodatie in de buurt van hun wedstrijdlocatie.
"De sportfaciliteiten in Mission Viejo zijn werkelijk geweldig en voldoen naadloos aan de hoge eisen die wij stellen", zegt André Cats, directeur topsport van NOC*NSF. "Daarnaast vinden we hier een veilige omgeving, een gunstig klimaat en ligt Los Angeles op rijafstand. Door gezamenlijk gebruik te maken van één pre-camplocatie kunnen sportbonden efficiënter samenwerken en profiteren van gedeelde voorzieningen."
Hoewel het officiële pre-camp pas in de weken voor de Spelen start, maken verschillende sportbonden vanaf nu al gebruik van de faciliteiten in Mission Viejo.
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