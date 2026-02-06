ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Sportpers dient klacht in bij Verheijen over 'persboycot' Leerdam

Sport
door anp
vrijdag, 06 februari 2026 om 19:32
anp060226167 1
MILAAN (ANP) - De Nederlandse Sport Pers (NSP) dient een klacht in bij Carl Verheijen, chef de mission van de Nederlandse sportploeg bij de Olympische Spelen in Milaan. De reden is dat schaatsster Jutta Leerdam in aanloop naar de 1000 meter van maandag journalisten niet te woord wil staan. Alle andere Nederlandse schaatsers praten tot dusver wel met journalisten in aanloop naar hun wedstrijd.
"Dit is ongepast, onacceptabel, TeamNL-onwaardig en van weinig respect getuigend richting de Nederlandse media en - vooral - het Nederlandse publiek. De NSP zal hieromtrent een officiële klacht indienen bij de chef de mission", zegt Gerard den Elt, algemeen secretaris van de NSP, een beroepsorganisatie namens ongeveer 550 sportjournalisten en fotografen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 503529302

Steeds meer mensen kopen thuisbatterij, maar is het ook rendabel?

ANP-442215837

Cabaretier Javier Guzman (48) is al bijna twee jaar van de radar verdwenen. Geen shows, geen website, geen contact. Wat is er gebeurd?

a98886d5127636b5c15bea6d1bc12425e1e45be9

Zoon Noorse kroonprinses: 'Ik mocht seks hebben met slapende vrouwen'

ANP-524626795

Groot onderzoek: meeste bijwerkingen van cholesterolverlagers bestaan niet

ANP-51167247

Jildou van der Bijl doorbreekt stilte over ruzie met Linda de Mol

anp060226079 1

Trump deelt video waarin Obama's zijn afgebeeld als apen

Loading