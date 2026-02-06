Sportpers dient klacht in bij Verheijen over 'persboycot' Leerdam

MILAAN (ANP) - De Nederlandse Sport Pers (NSP) dient een klacht in bij Carl Verheijen, chef de mission van de Nederlandse sportploeg bij de Olympische Spelen in Milaan. De reden is dat schaatsster Jutta Leerdam in aanloop naar de 1000 meter van maandag journalisten niet te woord wil staan. Alle andere Nederlandse schaatsers praten tot dusver wel met journalisten in aanloop naar hun wedstrijd.

"Dit is ongepast, onacceptabel, TeamNL-onwaardig en van weinig respect getuigend richting de Nederlandse media en - vooral - het Nederlandse publiek. De NSP zal hieromtrent een officiële klacht indienen bij de chef de mission", zegt Gerard den Elt, algemeen secretaris van de NSP, een beroepsorganisatie namens ongeveer 550 sportjournalisten en fotografen.