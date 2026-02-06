Bondsraad FNV naar Hoge Raad in verzet tegen hervorming vakbond

UTRECHT (ANP) - De bondsraad van FNV legt zich niet neer bij een hervorming van de grootste vakbond van Nederland en stapt naar de Hoge Raad. Daarmee vechten leden van het voormalige ledenparlement van FNV een eerdere uitspraak van de ondernemingskamer aan. Die oordeelde eind vorig jaar dat de tijdelijke bestuurders Lodewijk Asscher en Ton Heerts eenmalig de statuten bij FNV mochten wijzigen om een bestuurscrisis te bezweren.

Volgens Ger Moeken, die voorzitter was van het ledenparlement, heeft driekwart van de leden gestemd voor cassatie. Zij vinden dat rechters van de ondernemingskamer niet op deze manier mogen "ingrijpen in vakbondsrechten", aldus Moeken. "We willen dit nu laten toetsen door de Hoge Raad", zegt hij.

In de hervormingen van Asscher en Heerts verandert het ledenparlement in de bondsraad. Die raad kiest niet langer het FNV-bestuur, terwijl het ledenparlement dat in het verleden wel deed. Ook worden leden van die raad voortaan aangewezen door de sectorraden van FNV.

Rolverdeling

Volgens de twee tijdelijke FNV-bestuurders was de rolverdeling tussen verschillende organen binnen de vakbond eerder zo onduidelijk dat die tot machtsspelletjes en grensoverschrijdend gedrag leidde. Dat belemmerde het vakbondswerk, omdat bestuursleden veel energie en tijd kwijt waren aan het krijgen of behouden van persoonlijke steun.

Het ledenparlement stemde eerder tegen de hervormingen. Daarop vroegen Asscher en Heerts de ondernemingskamer, die hen eerder had aangesteld als bestuurders, met succes om ruimere bevoegdheden om toch veranderingen door te kunnen voeren.