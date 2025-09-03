Sportraad adviseert: kopverbod en helmplicht ter bescherming

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) adviseert de sportsector om (jonge) sporters beter te beschermen tegen hersenletsel. Dat verkleint de kans op een hersenschudding na een val of botsing, of het risico op chronisch hersenletsel. In het advies pleit de NLsportraad bijvoorbeeld voor een verbod op koppen in het voetbal voor kinderen tot 12 jaar. Ook wordt een helmplicht bij sporten met valrisico geadviseerd.

Het advies, met praktijkadviezen, komt na een rapport uit juni van de Gezondheidsraad. Daarin staat dat herhaalde klappen of stoten tegen het hoofd het risico op chronisch hersenletsel, zoals dementie, vergroten.

De sportraad bepleit ook de komst van een landelijk expertisecentrum.