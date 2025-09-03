ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aanhouding na vondst explosief in Amsterdamse Plantage Kerklaan

Samenleving
door anp
woensdag, 03 september 2025 om 7:37
anp030925058 1
AMSTERDAM (ANP) - In de Plantage Kerklaan in Amsterdam, waar afgelopen week drie explosies waren, is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw een explosief gevonden. Daarna heeft de politie een minderjarige jongen aangehouden, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door NH Nieuws. Of en wat de jongen met het explosief te maken heeft, wordt onderzocht.
De politie kreeg rond 01.15 uur een melding over het explosief, dat niet is afgegaan. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd ingeschakeld om het veilig te verwijderen.
Sinds eind vorige week zijn in de Plantage Kerklaan drie explosies geweest. De eerste twee waren bij een restaurant en kantoor van De Pizzabakkers, de derde ontploffing was volgens de politie bij een broodjeszaak met een andere eigenaar. De gemeente Amsterdam heeft camera's geplaatst op en rond de straat in het centrum, vlak bij Artis.
Vorig artikel

Sportraad adviseert: kopverbod en helmplicht ter bescherming

Volgend artikel

Energiekosten huishoudens Randstad lager dan in rest van het land

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2371042661

Zo weet je of je een psychopaat date

Schermafbeelding 2025-09-02 130630

Werkelijk iedereen irriteert zich aan B&B Vol liefde-Sylwia: "Ze is een kleuter die aandacht wil"

ANP-529476807

Nederlanders boeken al massaal zomervakantie 2026: dit zijn de populairste bestemmingen

192404148_m

Ben je een narcist? Dan is dit het type nieuws waar je naar zoekt

ANP-453482900

Internationaal onderzoek toont aan: deze generatie is het ongelukkigst

132249858_m

Zelfrijdende auto's veel veiliger dan menselijke bestuurders, maar er is een belangrijke kanttekening