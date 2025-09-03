Aanhouding na vondst explosief in Amsterdamse Plantage Kerklaan

AMSTERDAM (ANP) - In de Plantage Kerklaan in Amsterdam, waar afgelopen week drie explosies waren, is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw een explosief gevonden. Daarna heeft de politie een minderjarige jongen aangehouden, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door NH Nieuws. Of en wat de jongen met het explosief te maken heeft, wordt onderzocht.

De politie kreeg rond 01.15 uur een melding over het explosief, dat niet is afgegaan. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd ingeschakeld om het veilig te verwijderen.

Sinds eind vorige week zijn in de Plantage Kerklaan drie explosies geweest. De eerste twee waren bij een restaurant en kantoor van De Pizzabakkers, de derde ontploffing was volgens de politie bij een broodjeszaak met een andere eigenaar. De gemeente Amsterdam heeft camera's geplaatst op en rond de straat in het centrum, vlak bij Artis.