Ombudsman wil dat overheid gedupeerden dataroof beter informeert

DEN HAAG (ANP) - De Nationale ombudsman is bezorgd over de informatieverstrekking aan gedupeerden van de datadiefstal uit een laboratorium in Rijswijk. Ombudsman Reinier van Zutphen zegt in de afgelopen weken meerdere klachten en meldingen te hebben ontvangen van slachtoffers van de hack. Bij deze cyberaanval maakten criminelen de gegevens van honderdduizenden mensen buit, onder wie deelnemers aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.

Gedupeerden hebben weliswaar een brief gekregen van Bevolkingsonderzoek Nederland, maar volgens de ombudsman schiet die tekort. "Zij voelen zich zenuwachtig, onzeker, bang en boos over de inhoud van de brief", schrijft Van Zutphen aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Volgens hem blijven veel slachtoffers met vragen zitten en is het onduidelijk welke gegevens precies zijn gestolen en waar die zijn gepubliceerd.