Sprinter Martina bij afscheid in Hengelo onderscheiden met lintje

HENGELO (ANP) - Atleet Churandy Martina is bij zijn afscheid van het Nederlandse publiek tijdens de FBK Games in Hengelo onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De sprinter kreeg het lintje op de baan onder toeziend oog van speciaal uit Curaçao overgevlogen familie. "Dit is heel bijzonder, ik moet wel nog even kijken wat het is en betekent", zei de onlangs 40 jaar geworden Martina in een eerste reactie.

Martina loopt zondagavond in Hengelo zijn laatste officiële wedstrijd op Nederlandse bodem. De houder van het Nederlands record op de 100 en 200 meter mag waarschijnlijk nog wel met de estafettemannen naar Parijs voor zijn zesde Olympische Spelen. De atletiekbond geeft daarover een dezer dagen uitsluitsel.