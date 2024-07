Verstappen tweede in GP van Groot-Brittannië achter Hamilton

SILVERSTONE (ANP) - Max Verstappen heeft bij de Grote Prijs van Groot-Brittannië genoegen moeten nemen met de tweede plaats. De wereldkampioen in de Red Bull zag de zege op het circuit van Silverstone voor het eerst sinds 2021 naar Lewis Hamilton gaan. De 39-jarige Mercedes-coureur boekte zijn 104e overwinning. Lando Norris eindigde in de McLaren als derde.

Verstappen loopt door de tweede plaats uit in het wereldkampioenschap ten opzichte van Lando Norris en Ferrari-coureur Charles Leclerc, die buiten de punten eindigde. Voor Mercedes is het na de zege van George Russell in de Grote Prijs van Oostenrijk de tweede zege op rij dit seizoen.