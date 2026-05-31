Sprinter Milan wint slotrit Ronde van Italië, eindzege Vingegaard

door anp
zondag, 31 mei 2026 om 19:18
ROME (ANP) - Wielrenner Jonathan Milan heeft de laatste etappe in de Giro op zijn naam geschreven. De 25-jarige Italiaan van Lidl-Trek was in Rome de snelste in de massasprint. De Nederlander Dylan Groenewegen van Unibet Rose Rockets kon zich niet mengen in de strijd om de winst en finishte als vierde.
De eindzege ging naar Jonas Vingegaard. De Deense kopman van Visma - Lease a Bike heeft nu alle drie de grote wielerrondes gewonnen, in 2022 en 2023 de Ronde van Frankrijk en in 2025 de Ronde van Spanje.
