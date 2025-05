Sprintvrouwen 4x100 meter naar finale WK estafette

GUANGZHOU (ANP) - De atletes op de 4x100 meter estafette hebben op de World Relays in het Chinese Guangzhou de finale gehaald. Dat betekent dat het Nederlandse sprintkwartet zich heeft gekwalificeerd voor de WK atletiek in september in Tokio.

Anne van de Wiel, Marije van Hunenstijn, Minke Bisschops en Britt de Blauw sprintten in hun serie naar de derde plaats in 43,13 seconden, achter de Verenigde Staten (42,86) en Canada (43,11). De eerste twee plaatsten zich rechtstreeks voor de finale op zondag, het Oranjekwartet verdiende de finaleplek met zijn goede tijd.

De estafetteploegen op de 4x100 meter en de 4x400 meter bij de mannen slaagden er niet in de finale te halen. Deze teams krijgen zondag nogmaals een kans om een van de veertien beschikbare startbewijzen voor de WK in Tokio te bemachtigen.