Tennisser De Jong met mooie zege naar derde ronde in Rome

ROME (ANP) - Jesper de Jong heeft met een mooie overwinning op Alejandro Davidovich Fokina de derde ronde van het tennistoernooi van Rome bereikt. De 24-jarige Haarlemmer was veel te sterk voor de Spanjaard, de nummer 26 van de wereldranglijst. De Jong gunde zijn opponent slechts twee games: 6-0 6-2.

De nummer 93 van de wereldranglijst stuit in de derde ronde op Jannik Sinner of Argentijn Mariano Navone. De Italiaanse nummer 1 van de wereldranglijst maakt in eigen land zijn rentree na een dopingschorsing.

De Jong profiteerde in de eerste set van de vele fouten van zijn Spaanse tegenstander. Hij leverde geen enkele game in en leidde na 27 minuten met 6-0. De Nederlander verloor bij een stand van 1-1 in de tweede set zijn servicebeurt (1-2), maar kwam meteen weer op gelijke hoogte (2-2). De Jong nam vervolgens een voorsprong van 5-2 en won daarna opnieuw een servicebeurt van de Spanjaard.