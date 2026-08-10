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Steenbergen als snelste naar finale van koningsnummer op EK

Sport
door anp
maandag, 10 augustus 2026 om 19:06
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PARIJS (ANP) - Zwemster Marrit Steenbergen heeft zich als snelste geplaatst voor de finale van de 100 meter vrije slag op de EK in Parijs. De wereldrecordhoudster tikte aan na 52,44 seconden en verbeterde het kampioensrecord dat ze eerder maandag in de series zwom (52,62).
Steenbergen, de regerend wereldkampioene uit Nederland, was een klasse apart en veel sneller dan haar concurrenten. De Italiaanse Sara Curtis liet de tweede tijd noteren (52,93) op het koningsnummer.
Milou van Wijk, geboren in Zwijndrecht, plaatste zich met de vierde tijd (53,22) voor de finale die dinsdag in de Franse hoofdstad wordt afgewerkt.
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