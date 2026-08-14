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Steenbergen bezorgt gemengde estafette opnieuw zilver

Sport
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 20:55
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SAINT-DENIS (ANP) - De gemengde estafetteploeg heeft op de EK zwemmen op de 4x100 meter vrije slag het zilver veroverd. Marrit Steenbergen maakte als laatste zwemster een grote achterstand goed in het Olympic Aquatic Centre van Parijs en hielp de ploeg, die verder bestond uit Sean Niewold, Merlin Belmon en Milou van Wijk, aan een nieuw nationaal record van 3.20,09.
De Russische zwemmers onder neutrale vlag waren met 3.19,95 net sneller. Italië pakte het brons. Frankrijk werd na een valse start gediskwalificeerd.
Na Niewold en Belmon lag Nederland nog zesde en na Van Wijk vijfde. Steenbergen keerde halverwege als derde, maar kon de achterstand op de Russische slotzwemster net niet goedmaken.
Vijfde medaille
Nederland had zich als tweede geplaatst voor de finale in 3.23,94. Die tijd werd neergezet door Niewold, Brandon van den Berg, Yara van Kalmthout en Imani de Jong.
Voor Steenbergen is het de vijfde medaille op dit toernooi. Op haar favoriete 100 meter vrije slag won de wereldrecordhoudster goud en later ook op de 4x100 meter vrije slag bij de vrouwen. Ze loodste de estafetteploeg met een sterk optreden naar het zilver op de 4x100 meter wisselslag gemengd en greep donderdag ook zilver op de 200 meter vrije slag.
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