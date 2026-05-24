Steenbergen verbetert Nederlands record op 100 meter vrije slag

MONACO (ANP) - Marrit Steenbergen heeft haar Nederlands record op de 100 meter vrije slag verbeterd. De 26-jarige zwemster won tijdens de Mare Nostrum-wedstrijden in Monaco in een tijd van 52,13 seconden.

De regerend wereldkampioene op de 100 meter vrije slag dook onder haar vorige nationale toptijd van 52,26, die zij in 2024 in Doha zwom. Ze had eerder dat jaar het negen jaar oude nationale record van Femke Heemskerk (52,69 uit 2015) uit de boeken gezwommen.

De Mare Nostrum-serie geldt als een internationaal meetmoment voor veel topzwemmers.