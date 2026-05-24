Exitpolls: uiterst rechts op winst bij verkiezingen Cyprus

door anp
zondag, 24 mei 2026 om 22:22
NICOSIA (ANP/RTR) - Op Cyprus lijkt uiterst rechts bij de parlementsverkiezingen van zondag winst te boeken. Dit blijkt uit exitpolls die tevens wijzen op verlies voor de centrumpartijen die de onafhankelijke president Nikos Christodoulides steunen.
Volgens de exitpolls komt de uiterst rechtse ELAM, een afsplitsing van de in Griekenland verboden partij Gouden Dageraad, uit op 10 tot 12,5 procent van de stemmen. De partij zou daarmee de derde van het land worden, na de rechtse partij DISY en de communistische partij AKEL. Bij de verkiezingen van 2021 vergaarde ELAM 6,8 procent.
De drie centrumpartijen die Christodoulides steunen - Diko, Dipa en EDEK - lijken af te stevenen op een zwakker resultaat.
Inflatie
Corruptie en zorgen over inflatie speelden een prominente rol in de verkiezingscampagne. ELAM voerde campagne tegen migratie en hanteert een harde lijn in onderhandelingen met de Turks-Cyprioten op het etnisch verdeelde eiland.
De stemming van zondag wordt gezien als een graadmeter voor de presidentsverkiezingen van 2028. De verkiezing zal echter geen grote invloed hebben op de huidige politiek, aangezien de uitvoerende macht op Cyprus berust bij de president, die rechtstreeks door de bevolking wordt verkozen en de regering vormt en leidt. Het parlement heeft voornamelijk een controlerende rol.
De opkomst bedroeg 66,6 procent. Volgens de staatsomroep RIK worden de officiële einduitslag en zetelverdeling in het parlement op maandag bekendgemaakt.
