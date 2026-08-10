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Steenbergen zwemt EK-kampioenschapsrecord in heats 100 meter vrij

Sport
door anp
maandag, 10 augustus 2026 om 11:54
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PARIJS (ANP) - Zwemster Marrit Steenbergen heeft maandag in de heats van de 100 meter vrije slag op de EK in Parijs een kampioenschapsrecord gezwommen. Met 52,62 seconden was de Nederlandse wereldrecordhoudster ruim sneller dan haar landgenote Milou van Wijk, die de tweede tijd zwom: 53,00. De Russin Daria Klepikova zette de derde tijd van 53,66 neer.
De andere twee Nederlanders, Imani de Jong en Yara van Kalmthout, zwommen de achtste en elfde tijd. Maar zij mogen niet naar de halve finales omdat daar maar twee zwemsters per land mogen staan. De halve finales zijn maandagavond. De finale volgt dinsdagavond.
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