Zelensky ontmoet Europese leiders maandag in Londen

LONDEN (ANP/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky reist maandag naar Londen, voor een gesprek met een aantal Europese leiders. Dat meldt de Franse president Emmanuel Macron op X. Ook de Britse premier Keir Starmer en de Duitse bondskanselier Friedrich Merz schuiven aan bij het overleg over de onderhandelingen die de Oekraïners houden met de Amerikanen.

"Oekraïne kan op onze blijvende steun rekenen", schrijft Macron. Hij benadrukt dat de zogenoemde Coalition of the Willing bereid is om Oekraïne veiligheidsgaranties te geven. "Zonder die garanties kan er geen stevige en blijvende vrede komen. Want in Oekraïne staat ook de veiligheid van heel Europa op het spel."

De Oekraïners en de Russen zijn in gesprek met de Amerikanen, die een vrede proberen te bemiddelen. De Europeanen zijn daar niet direct bij betrokken en praten vooral met de Oekraïners. De Europese leiders zijn volgens diplomaten bezorgd dat de Verenigde Staten een ongunstige deal voor Oekraïne zullen sluiten en dat Europa daar niet bij betrokken wordt.

De Oekraïense onderhandelaars zijn al enkele dagen in Miami om te praten met de Amerikaanse gezant Steve Witkoff, maar zaterdag belde Zelensky ook zelf in bij het gesprek. Het overleg was "inhoudelijk en constructief", schreef hij op Telegram. "Oekraïne is vastberaden om met de Amerikanen te blijven samenwerken om echte vrede tot stand te brengen." Volgens de Oekraïense president zijn ze het eens over wat de volgende stappen in het vredesproces zouden moeten zijn.