Stolz verslaat Nuis op de 1500 meter en boekt tweede dagzege

MILWAUKEE (ANP) - Kjeld Nuis is bij de wereldbekerwedstrijden in Milwaukee als tweede geëindigd op de 1500 meter. De 35-jarige olympisch kampioen werd in een rechtstreeks duel verslagen door Jordan Stolz die zijn tweede zege van de dag pakte. De Amerikaan had enkele uren eerder Jenning de Boo verslagen op de 500 meter.

Nuis ging goed mee in de rit tegen Stolz en lag op 1100 meter zelfs voor. In de slotronde nam de Amerikaan echter afstand en won in 1.41,48, ruim onder zijn oude baanrecord van 1.42,31. Nuis werd met 1.42,67 tweede. Peder Kongshaug uit Noorwegen werd met 1.43,01 derde.

Tim Prins werd met 1.43,35 vierde. Hij versloeg de Noorse Europees kampioen allround Sander Eitrem, die tot de zesde tijd van 1.43,66 kwam.

Wesly Dijs reed met 1.44,13 de achtste tijd. Hij versloeg in zijn rit landgenoot Tijmen Snel die tot 1.44,54 kwam. Dat was goed voor de tiende tijd. Joep Wennemars blies zichzelf na een snelle start op en werd met 1.46,23 twintigste.