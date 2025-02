Netanyahu begint maandag met gesprekken over tweede fase bestand

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu begint maandag tijdens zijn bezoek aan Washington met de onderhandelingen over de tweede fase van het bestand in Gaza. Dat heeft zijn kantoor zaterdag gezegd.

Netanyahu reist zondag vanuit Israël naar Washington af. Maandag heeft hij een ontmoeting met de Amerikaanse Midden-Oostengezant Steve Witkoff. Dat gesprek zal volgens het kantoor van Netanyahu onder meer gaan over Israëls standpunt met betrekking tot het staakt-het-vuren. Witkoff zal dit vervolgens bespreken met functionarissen uit Egypte en Qatar. Die landen hebben eerder bemiddeld tussen Israël en Hamas.

Tijdens Netanyahu's bezoek aan Washington staat ook een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump gepland.

Israël en Hamas bereikten vorige maand een deal over een staakt-het-vuren. Het bestand bestaat uit drie fases. Als onderdeel van de eerste fase heeft Hamas tot nu toe achttien gijzelaars vrijgelaten, in ruil voor honderden Palestijnse gevangenen die in Israël werden vastgehouden.