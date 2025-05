'Superster' Alcaraz keert volgend jaar terug naar ABN AMRO Open

ROTTERDAM (ANP) - Tennisser Carlos Alcaraz keert volgend jaar terug naar het ABN AMRO Open in Rotterdam. Dat maakte de organisatie vrijdag bekend. De 22-jarige Spanjaard veroverde in februari de titel tijdens zijn debuut in Ahoy.

"Mijn eerste deelname in Rotterdam smaakte naar meer", zei de viervoudig grandslamwinnaar via de organisatie. "Het winnen van de titel was natuurlijk een belangrijke factor, maar de sfeer was ook geweldig. Het warme welkom dat ik kreeg van de fans maakt dat ik heel graag weer terugkom. Ik kijk ernaar uit om mijn ABN AMRO Open titel te verdedigen."

Toernooidirecteur Richard Krajicek was blij met de toezegging. "Carlos Alcaraz is ondanks zijn jonge leeftijd al een superster. Hij bracht dit jaar zoveel teweeg bij de fans, zowel op als naast de baan, dat hij direct bovenaan onze verlanglijst stond. Dat de klik tussen het ABN AMRO Open en hem wederzijds is, blijkt uit het feit dat hij ook gelijk enthousiast was om terug te komen", aldus Krajicek.