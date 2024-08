De Matcha-hype uitgelegd: Hoe gezond is het felgroene theepoeder nu echt?

Matcha is een soort groene thee met extra antioxidanten en cafeïne uit Japan. Mensen eten en drinken het felgroene poeder vanwege zijn gezondheidsvoordelen. Er wordt zelfs gezegd dat het beschermt tegen kanker. Wat is daarvan waar?

Matcha staat opeens op de ingrediëntenlijst van allerlei producten, het poeder zit zelfs in KitKat-repen. Door de populariteit is er tegenwoordig ook veel namaak te koop. Het is hard zoeken naar goede kwaliteit.

Theesommelier

Theesommelier Ann Vansteenkiste doet het arbeidsintensieve productieproces bij HLN uit de doeken: “De theeplanten worden - anders dan bij gewone groene thee - op het veld afgedekt met doeken, zodat ze volledig in de schaduw staan. Daardoor missen de planten voldoende licht. Vanuit een paniekreactie maken ze meteen nieuwe blaadjes aan die boordevol chlorofyl zitten. Daardoor kunnen ze zo snel mogelijk aan fotosynthese doen om de plant in leven te houden.” Na stomen, drogen en malen ontstaat een fluwelig poeder.

Hoe gezond is het?

Matcha zit vol antioxidanten, cafeïne en eiwitten en zou daarom zo gezond zijn. Maar wat zegt de expert? Bio-ingenieur Bruno De Meulenaer van de Universiteit Gent bevestigt dat door de hoge concentratie chlorofyl er veel antioxidanten in matcha zitten: Er zitten veel catechinen in de thee die je lichaam in theorie zouden kunnen beschermen tegen kanker.”

Anti-aging?

Maar is er ook wetenschappelijk bewijs dat deze aanname ondersteunt? “Om te beginnen is het niet zeker dat je lichaam die stoffen opneemt”, zegt De Meulenaer. “En zelfs als dat wel zo is, weet je niet wat het effect is. Het lichaam is een complex systeem en het is lastig om daar zwart op wit bij te bewijzen of iets effect heeft. Het zou kunnen dat de catechinen het verouderingsproces van cellen in je lichaam tegengaan en dat is natuurlijk interessant. Maar het zou ook kunnen dat er helemaal niets gebeurt en dat je gewoon een duur kopje drinkt."