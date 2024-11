Swiatek staat maar één game af en moet hopen op zege Gauff

RIYAD (ANP) - Iga Swiatek heeft haar derde en laatste groepswedstrijd op de WTA Finals in Riyad met veel overtuiging gewonnen. Met 6-1 6-0 liet ze de Russin Daria Kasatkina kansloos in de Saudische stad. Het duel duurde maar 53 minuten. Swiatek besloot het duel met een sterke service, die Kasatkina te machtig was.

Swiatek moet nu hopen dat de Amerikaanse Coco Gauff later op de dag in dezelfde groep van Barbora Krejcikova uit Tsjechië wint. In dat geval plaatst Swiatek zich voor de halve finales, bij een zege van Krejcikova is de Poolse uitgeschakeld.

Kasatkina mocht de Amerikaanse Jessica Pegula vervangen. Pegula trok zich woensdag met een blessure terug.

Swiatek, de nummer 2 van de wereld, is de titelhoudster op het eindejaarstoernooi. Het toernooi duurt tot en met zaterdag.