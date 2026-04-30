Europarlement: Brussel moet overname MediaMarkt onderzoeken

STRAATSBURG (ANP) - De Europese Commissie moet een diepgaand onderzoek instellen naar de overname van het moederbedrijf van de elektronicaketens MediaMarkt en Saturn, wil het Europees Parlement. Het Chinese webwinkelconcern JD.com wil Ceconomy AG overnemen. Een voorstel van de Nederlandse Europarlementariër Dirk Gotink (NSC) voor een onderzoek is donderdag aangenomen in het Europees Parlement.

Gotink vreest dat het Chinese bedrijf Europese retailers uit de markt gaat drukken. Hij waarschuwt daarnaast voor het gebruik van klantgegevens door China, die met de overname in handen komen van de Chinezen. MediaMarkt en Saturn hebben miljoenen klantcontacten per jaar. "Ze kopen het adresboekje en die zijn goud waard", zegt Gotink.

Als de Commissie besluit tot een diepgaand onderzoek, kan de overname gedurende dat onderzoek niet doorgaan. Dat kan pas bij definitieve goedkeuring door de Commissie. De overname wordt later dit jaar van kracht, zo is de planning van beide ondernemingen.

'Strategische fout'

De overname is volgens Gotink al goedgekeurd door betrokken EU-lidstaten zoals Nederland en Duitsland. De Europese Commissie is de "laatste kans" om de overname onder de nu afgesproken voorwaarden te voorkomen, zegt Gotink.

Volgens de Europarlementariër is er geen besef van hoe groot JD.com is en wat de gevolgen kunnen zijn als dit bedrijf vaste voet in Europa krijgt. "Het is een strategische fout."

Vooronderzoek

De Commissie is recent een vooronderzoek gestart, waarbij wordt gekeken of een officieel en diepgaand onderzoek nodig is. Omdat de tijd volgens Gotink dringt, moet verantwoordelijk Eurocommissaris Teresa Ribera (Mededinging) nu een officieel onderzoek starten.

De Commissie is niet verplicht om deze wens van het parlement te honoreren.