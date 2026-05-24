Pakistan spreekt over betekenisvolle voortuitgang Iran en VS

Bemiddelaar Pakistan ziet "een betekenisvolle vooruitgang" in de onderhandelingen tussen Iran en de VS die zicht biedt op "een positieve en duurzame uitkomst". Dit zei de Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Ishaq Dar.

De premier van het land, Shehbaz Sharif, had eerder op de dag president Donald Trump gefeliciteerd met diens "buitengewone inspanningen om vrede te bereiken". Trump heeft volgens Sharif "een vruchtbaar telefoongesprek gevoerd" met de leiders van Egypte, Jordanië, Pakistan, Qatar, Saudi-Arabië, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten.

Een Iraanse regeringswoordvoerder prees de bemiddelaars en noemde het mogelijke en voorlopige akkoord een memorandum van overeenstemming. Dit zou draaien om nog zestig dagen wapenstilstand, de heropening van de Straat van Hormuz, zonder Iraanse tolheffing, en opheffing van de Amerikaanse blokkade van Iraanse scheepvaart. Bevroren Iraanse tegoeden zouden volgens Teheran moeten worden vrijgegeven.