ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Teambaas Mekies heeft 'nog buitengewonere' Verstappen ontdekt

Sport
door anp
vrijdag, 05 december 2025 om 17:09
anp051225162 1
ABU DHABI (ANP) - Teambaas Laurent Mekies van Red Bull laat anderen oordelen of Max Verstappen bezig is aan zijn beste seizoen in de Formule 1, maar de Fransman stelt wel dat "de wereld dit seizoen een nog buitengewonere Max heeft gezien."
Mekies doelt daarmee vooral op de "spectaculaire comeback" van de Nederlander, die halverwege het jaar kansloos leek voor de titel, maar in de tweede helft van het seizoen een kloof van 104 punten terugbracht naar 12 punten. "Wat er ook gaat gebeuren, of Max nu wel of niet de titel wint, deze comeback gaat hopelijk wel de geschiedenisboeken in", zei Mekies tijdens een persconferentie op het Yas Marina Circuit.
Mekies prees de kwaliteiten van de viervoudig wereldkampioen. "Hij maakt gewoon nooit een fout en blijft ons elke dag verrassen. Hij doet alles goed bij de start, bij inhaalacties, het managen van de banden. Hij is zoals hij is, het hele seizoen ontspannen. Hij heeft met de juiste instelling de problemen die we hadden met de auto aangepakt en daarom past hij ook zo goed in dit team."
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 504056094

Wetenschappers ontdekken dat we koffiedik voor iets heel nuttigs kunnen gebruiken

IMG_2782

Yesilgoz en de VVD nemen een enorm risico

gandr-collage (1)

De nieuwe Ozempic Serena wil nu wel passen bij het schoonheidsideaal

generated-image (12)

De kans om een aanzienlijk bedrag te winnen in de Postcodeloterij is extreem klein

ANP-457708720

Zit je relatie in een sleur? Dit zijn de stappen die volgens psychologen écht helpen

ANP-302657039

Computers gemaakt van menselijk hersenweefsel komen eraan: wat kunnen we daarmee?

Loading