Concurrentiewaakhond VS: X krijgt Europese boete voor 'succes'

WASHINGTON (ANP/RTR) - De boete van 120 miljoen euro van de Europese Commissie voor socialemediaplatform X is opgelegd omdat het bedrijf van Elon Musk "succesvol" is. Dat zei voorzitter Brendan Carr van de Amerikaanse concurrentiewaakhond Federal Communications Commission (FCC).

"Wederom legt Europa een succesvol Amerikaans techbedrijf een boete op omdat het een succesvol Amerikaans techbedrijf is", aldus Carr in een bericht op X. "Europa belast Amerikanen voor het subsidiëren van een continent dat wordt tegengehouden door de eigen Europese verstikkende regelgeving."

President Donald Trump heeft eerder ook geregeld felle kritiek geuit op de Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven omdat het volgens hem gewoon belastingheffingen zijn om de kas van de Europese Commissie te spekken.

X, Musk en Trump hebben nog niet gereageerd op de boete.