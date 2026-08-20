ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Teambaas Red Bull: Verstappen meer dan snelste coureur op aarde

Sport
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 15:06
anp200826148 1
ZANDVOORT (ANP) - Max Verstappen is voor Red Bull veel meer dan de snelste autocoureur op aarde. Dat zegt teambaas Laurent Mekies over de Nederlander, die heeft besloten na dit seizoen nog vier jaar te blijven bij de Oostenrijkse renstal. "Hij speelt een centrale rol in het team. Hij is betrokken bij alle strategische beslissingen en we leunen ook sterk op hem om die auto te bouwen waarmee we weer races gaan winnen", aldus de Fransman.
"Dat hij nog vier jaar bij ons blijft, is fantastisch. Het laat zien hoe groot het vertrouwen is dat Max in dit team heeft. We nemen zijn contractverlenging niet licht op; we voelen heel duidelijk de verantwoordelijkheid om hem de allerbeste auto te geven in de komende jaren."
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 474397919

Ramen lappen: Deze trucs gebruiken echte glazenwassers

190173205_m

Je hersenen veranderen op deze vier leeftijden ingrijpend. En één moment springt eruit

im-74597637

Natalie Harp: Trumps ‘blonde menselijke printer’ of 'fopspeen' staat plots in de schijnwerpers

shutterstock_2693360387

Volgens de psychologie delen mentaal sterke mensen deze eigenschap vaak

307065118_m

Hoe laat ontbijt jij? Dit tijdstip wordt gelinkt aan een langer leven

ANP-441460116

Harry en Meghan verlaten Hollywood met hangende pootjes

Loading