Is goedkope shampoo net zo goed? Check deze ingrediënten en bespaar een fortuin

Het ene flesje is ‘herstellend’, een ander ‘anti-pluis’ en dan staat er nog eentje te pronken met de boodschap ‘voor extra volume’. In de drogisterij is de keuze reuze en de prijzen lopen flink uiteen.

Sommige merken hebben wel 25 varianten in het schap staan. Maar is dure shampoo echt beter van kwaliteit? Volgens onderzoek van Keuringsdienst van Waarde lang niet altijd. En er is een simpele truc om dat zelf te checken.

De truc: lees de eerste vijf ingrediënten

Cosmetisch scheikundige Perry Romanowski ontwikkelde jarenlang shampoo-formules voor de industrie. Zijn tip: laat je niet afleiden door de beloftes op de voorkant, maar draai het flesje om. Zijn advies is om de eerste vijf ingrediënten te vergelijken. Zijn die hetzelfde als bij een duurdere shampoo, dan is het min of meer dezelfde shampoo.

Waarom dat werkt

Shampoo heeft als taak om talg (de natuurlijke olie van je hoofdhuid), vuil en productresten te verwijderen. Dat doen oppervlakte-actieve stoffen, ook wel surfactanten genoemd. Water en surfactanten vormen de basis van vrijwel iedere shampoo, in alle prijsklassen.

Er is maar een beperkte lijst met ingrediënten waaruit producenten kunnen kiezen. Alle merken vissen uit dezelfde vijver. De overeenkomsten zijn veel groter dan de verschillen en de reinigende werking van goedkope en dure shampoo is even effectief.

Waar zit het prijsverschil dan in?

Vooral in geur, kleur en extra actieve stoffen zoals keratine, zijde of aloë vera. Dure shampoos bevatten daarvan vaak meer, al gaat zelfs dat niet altijd op. Goedkope varianten kunnen goedkope opvulmiddelen bevatten. Maar let op: echt niet iedereen heeft zijde, aloë vera of keratine nodig.

Er zijn uitzonderingen. Een duurdere shampoo kan verschil maken bij:

Droog, beschadigd, gekleurd of krullend haar: oliën en eiwitten bieden dan extra verzorging. : oliën en eiwitten bieden dan extra verzorging.

- Een gevoelige hoofdhuid of klachten als roos, jeuk of eczeem: speciale formules werken dan vaak beter.

- Dagelijks wassen of regelmatig verven: een mildere, sulfaatvrije shampoo is dan prettiger.

Maar ook dan geldt: je vindt vergelijkbare producten en ingrediënten meestal gewoon bij de drogist.

Het eindoordeel

Dure shampoo is dus zeker niet per definitie beter. Voor gewone reiniging is een goedkope shampoo vaak voldoende. Heb je specifieke behoeften, dan kan een duurdere formule wel meerwaarde bieden. Draai de volgende keer dat je bij de drogist bent, de flesjes dus om en let goed op de eerste vijf ingrediënten.