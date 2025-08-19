Grote techbedrijven sleuren graadmeters op Wall Street omlaag

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager gesloten, waarbij vooral de aandelen van grote technologiebedrijven zwaar op de beursgraadmeters drukten. Zwaargewichten zoals chipbedrijven Nvidia en Broadcom en internetconcerns als Amazon, Meta en Alphabet doken lager. Een opvallende uitzondering was Intel.

Techgraadmeter Nasdaq eindigde 1,5 procent lager op 21.314,95 punten. De brede S&P 500 verloor 0,6 procent tot 6411,37 punten. De Dow-Jonesindex steeg een fractie tot 44.922,27 punten.

De Amerikaanse chipproducent Intel sloot 7 procent hoger na het nieuws dat de Japanse techinvesteerder SoftBank 2 miljard dollar in het bedrijf steekt. Het Witte Huis bevestigde ook dat de regering-Trump praat over een belang van 10 procent in Intel, dat de laatste jaren kampte met een achterstand op concurrenten met de ontwikkeling van AI-chips.