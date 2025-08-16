ECONOMIE
Tennisser Alcaraz naar halve finale van toernooi in Cincinnati

Sport
door anp
zaterdag, 16 augustus 2025 om 1:33
anp160825006 1
CINCINNATI (ANP) - Carlos Alcaraz staat in de halve finale van het tennistoernooi van Cincinnati. De als tweede geplaatste Spanjaard versloeg Andrej Roeblev in de kwartfinale: 6-3 4-6 7-5.
De Rus verloor bij een achterstand van 4-3 in de derde set zijn opslagbeurt. Vervolgens slaagde Alcaraz er niet in om de wedstrijd snel uit te serveren. De wedstrijd was alsnog afgelopen toen Roeblev bij een achterstand van 5-6 opnieuw zijn servicebeurt inleverde. Het laatste punt was een dubbele fout van de Rus.
Alcaraz stuit in de halve eindstrijd op de Amerikaan Ben Shelton of Duitser Alexander Zverev. De andere halve finale gaat tussen Jannik Sinner, de Italiaanse nummer 1 van de wereldranglijst, en de Franse qualifier Térence Atmane.
